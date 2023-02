Incontro con il presidente della Cassa Geometri, Diego Buono

OSIMO - Sono 661 gli iscritti alla Cassa Geometri che l’8 febbraio avranno l’opportunità di dialogare con il presidente di Cassa Geometri Diego Buono in occasione dell’incontro “Oltre la sostenibilità. Contributi - Prestazioni - Welfare” che si terrà al G Hotel di Osimo. Durante l’incontro saranno affrontate tematiche riguardanti il futuro della categoria, le sfide e i numerosi servizi di prestazioni assistenziali e welfare integrato forniti dalla Cassa ai propri iscritti.

Cassa Geometri, come dimostrano i numeri degli iscritti anconetani, è un punto di riferimento solido per la categoria. A dimostrarlo sono i dati incoraggianti riguardanti la variazione del reddito medio e del volume d’affari dei professionisti iscritti alla cassa che, nel corso dell’ultimo anno, è incrementato del 52,29%.

Al Collegio di Ancona sono iscritti 661 professionisti, con una maggioranza maschile, 599 uomini contro 62 donne. “Gli incontri presso i collegi territoriali sono un’ottima occasione per dimostrare, ancora una volta, il fondamentale contributo della Cassa Geometri al benessere economico e professionale dei propri iscritti” – commenta Diego Buono, Presidente della Cassa Geometri – e, allo stesso tempo, anche un momento importante per ascoltare le istanze e i bisogni degli iscritti per migliorare sempre di più l’offerta di servizi a loro disposizione”.

Il convegno

“Oltre la sostenibilità. Contributi - Prestazioni - Welfare”

Mercoledì 8 febbraio ore 09:30

G Hotel, Osimo

Via della Sbrozzola, 26, 60027, Osimo (AN)