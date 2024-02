Sperimentare la lettura "in tutti i sensi": dal braille al digitale, appuntamento in biblioteca

ANCONA - In occasione della Giornata nazionale del Braille che si celebra il 21 febbraio, la Biblioteca Benincasa organizza l'evento “Leggere oltre: dal Braille al digitale. Sperimentiamo la lettura in tutti i sensi!”. L'incontro si terrà mercoledì 21 febbraio alle 16.30 presso l'attuale sede della Benincasa a Palazzo degli Anziani, in Piazza B. Stracca 2. L'iniziativa è uno degli eventi finali del progetto “Tutti i modi per leggere”, dedicato alla lettura inclusiva, per il quale la Benincasa ha ottenuto un finanziamento dal Centro per il Libro e la Lettura. In seguito si terrà la presentazione della guida alla lettura accessibile.

L'incontro di mercoledì 21 febbraio, coordinato da Emanuela Impiccini della Biblioteca Benincasa, si presenta con un taglio laboratoriale: sarà infatti l'occasione di sperimentare vari approcci alla lettura, in relazione alla disabilità visiva, tramite gli interventi che si alterneranno.

Dopo i saluti di Andrea Cionna, Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona e di Aldo Grassini, Presidente del Museo Tattile Statale Omero, Daniela Bottegoni, esperta di scrittura Braille, proporrà un laboratorio su questo codice di lettura e scrittura.

A seguire, Sauro Cesaretti, Vicepresidente dell' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona, Presidente Accessibility days, insieme a Sonia Carletti, Ottico Optometrista e Operatore di ausilioteca, offrirà una dimostrazione sull'utilizzo dei vari ausili alla lettura acquistati dalla Benincasa nell'ambito del progetto Tutti i modi per leggere, tra i quali una barra Braille e un videoingranditore. Giovanna Pirani della Biblioteca Benincasa illustrerà tutte le tipologie di libri accessibili a persone con disabilità visiva presenti nelle collezioni della biblioteca, tra i quali libri tattili, libri in Braille e libri a grandi caratteri, oltre a presentare le modalità di lettura accessibile offerte dal servizio di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine. Durante l'iniziativa saranno esposti alcuni tra i più interessanti libri accessibili acquistati dalla Benincasa nell'ambito della realizzazione del progetto Tutti i modi per leggere.