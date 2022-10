E-book e non solo a portata di over 70: lezioni di nuove tecnologie alla biblioteca

FALCONARA - Gli ultrasettantenni di Falconara sono chiamati a lezione di nuove tecnologie, per imparare a utilizzare tutti i servizi digitali della biblioteca comunale. Al Centro Pergoli sono stati infatti organizzati due appuntamenti che si svolgeranno il 26 e 27 ottobre, dalle 10 alle 11. Saranno gli stessi bibliotecari a spiegare come accedere ai servizi digitali, che vanno dalla consultazione del catalogo on line (dove è riportato l’interno elenco dei libri, dei cd, dei dvd disponibili in biblioteca) alla consegna a domicilio dei volumi scelti con il servizio ‘Libri à porté’, fino all’accesso alla biblioteca digitale, che consente di scaricare migliaia di titoli e leggerli sul proprio pc, sul tablet e in generale su tutti i dispositivi. Sono quasi 6mila i residenti di Falconara che hanno compiuto 70 anni.

I servizi della biblioteca, compreso il prestito librario, possono essere attivati comodamente da casa utilizzando gli strumenti telematici, senza necessità di raggiungere fisicamente il centro città. Nel dettaglio il catalogo on line della biblioteca comunale consente di visualizzare dal proprio dispositivo tutti gli oltre 40mila titoli disponibili nella sede del Centro Pergoli. I volumi possono essere prenotati anche da casa, scrivendo all’indirizzo prestitolibri@comune.falconara-marittima.an.it. Per prenotare un libro si può in alternativa chiamare i numeri 0719177768, oppure 071917769 o ancora 071917772. I bibliotecari sono a disposizione anche per offrire consigli di lettura. La consegna dei volumi scelti può essere effettuata anche a domicilio con il servizio ‘Libri à porté’, attivo ogni martedì (in caso di prenotazione, il libro sarà consegnato il martedì successivo dal personale della biblioteca).

Il prestito digitale, infine, consente di scaricare gratuitamente ebook, musica, video, dizionari on-line, film, corsi di lingue, audiolibri, e.learning, videogiochi, banche dati, portali e di consultarli dal pc, dal tablet o dal telefonino, con la possibilità per i libri di leggere su uno schermo luminoso e di scegliere la dimensione del carattere.