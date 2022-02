B&B, obbligo di attestato di sicurezza alimentare: corso di CNA

Il 31 gennaio è stata approvata dalla Giunta regionale la ridefinizione degli standard obbligatori minimi e i requisiti per l’esercizio di B&B della Regione Marche. Oltre ai requisiti tecnici, strutturali e funzionali, la regione ha introdotto norme per la frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea. Il corso in materia di igiene e sicurezza alimentare prevede una frequenza di 10 ore con rilascio di attestato di partecipazione finale obbligatorio per esercitare l’attività di B&B. Il corso, per essere valido, dovrà essere organizzato da un ente accreditato dalla Regione Marche. Per chi già è titolare di un B&B ci sono 18 mesi di tempo per conseguire l’attestato.

La CNA Agroalimentare di Ancona e il Formart, ente accreditato dalla regione Marche ha organizzato un corso di formazione di haccp destinato ai B&B. Il corso si svolgerà on line e si terrà nei giorni di lunedì 2 maggio, 9 maggio e 16 maggio.