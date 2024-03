Corso di formazione per volontari socio-sanitari a cura dell'Avulss

FALCONARA - L’Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali Socio-Sanitarie di Falconara annuncia l'avvio del suo 18° Corso Base per la Formazione di Volontari Socio-Sanitari, con il patrocinio del Comune di Falconara Marittima. Il corso avrà inizio venerdì 5 aprile 2024 presso il Centro Operativo AVULSS situato in Via Leopardi 6, Falconara M.ma e si concluderà alla fine di maggio.

Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30, coinvolgendo un prestigioso panel di relatori esperti nel settore. Il programma del corso è stato meticolosamente pianificato per offrire agli aspiranti volontari una preparazione di base solida e completa, che spazia dalla psicologia della comunicazione alla conoscenza delle dinamiche di aiuto e supporto, fondamentali per operare efficacemente nel contesto sociosanitario.

I volontari AVULSS prestano servizio con un’importante presenza sul territorio, tra cui assistenza nei centri di riabilitazione e per disabili, residenze protette per anziani, assistenza domiciliare, attività educative/ricreative per bambini e scuole di italiano per donne straniere. Il corso è aperto a tutti, anche a chi non intende assumere impegni di servizio, evidenziando l'importanza della formazione e dell'informazione in quest'ambito. Al termine del percorso formativo, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni e partecipato all'incontro prolungato verrà rilasciato un attestato di frequenza, simbolo del loro impegno e della loro preparazione a sostenere e assistere le persone in situazioni di fragilità sociale.

Per Informazioni:

AVULSS Falconara

Via Leopardi 6, Falconara Marittima

Tel: 334 6530777 - 339 1670472 - 349 1396050

Email: avulss.falconara@virgilio.it