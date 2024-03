Alfabetizzazione digitale, corso per casalinghe e casalinghi con il patrocinio del Comune

Il Comune di Ancona supporta il progetto "Casalinghe Digitali" con un patrocinio deliberato dalla giunta nei giorni scorsi su proposta dell'assessore ai Servizi informatici Antonella Andreoli. Il progetto, redatto e messo in campo da Scolastica Srl con il supporto di una rete locale e nazionale di enti e soggetti pubblici, privati e del terzo settore, è vincitore di un bando del Dipartimento Pari popportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finalizzato alla realizzazione di interventi formativi rivolti alle donne e uomini che svolgono attività nell’ambito domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. "Il nostro patrocinio – afferma l'assessore Andreoli – nasce dalla particolare attenzione che l'Amministrazione comunale di Ancona ha scelto di dedicare all'alfabetizzazione digitale, come prerequisito e base per una reale transizione digitale che non lasci indietro nessuno, e per una diffusione solida e concreta del sempre più ricco sistema di servizi on line, prima espressione di democrazia digitale a servizio della comunità dei cittadini. A questo proposito ricordo che una delle prime azioni dell'assessorato ai Servizi informatici è stata il lancio del progetto Bussola digitale, ancora in corso, che prevede anch'esso una serie di corsi dedicati a tutti coloro che abbiamo bisogno di acquisire le conoscenze in questo campo o di migliorarle".

Il progetto

"Nelle Marche - spiega la direttrice di Scolastica Srl Giovanna Giacchetti - ci sono 9400 casasinghe e casalinghi. Dato che questo fondo è stato assegnato a Scolastica, che ha sede in questa regione, ci sentiamo impegnate, con piacere, a dare il nostro contributo per innalzare la formazione e quindi la competitività della nostra spendida realtà". Lo scopo del progetto presentato questa mattina a Palazzo del Popolo con una conferenza stampa è – prosegue Gaicchetti - quello "di agevolare l'acquisizione di competenze digitali, funzionali all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura. Per questo sono previsti 8 corsi di formazione webinar da 42 ore ciascuno. Ogni classe webinar sarà formata da 150 allievi. La proposta progettuale, da realizzarsi in un arco temporale di dodici mesi, è rivolta quindi alle casalinghe e ai casalinghi, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge 493/1999 (art. 3".

La formazione

Gli interventi di formazione sono finalizzati all’acquisizione di competenze digitali negli ambiti: alfabetizzazione su informazioni e dati: ricerca delle informazioni sul web, archiviazione in cloud; creazione di contenuti: scrittura, produzione, elaborazione e modifica dei contenuti digitali; comunicazione e collaborazione: e-mail, chat e videoconferenze, social network, sistemi di messaggistica, cartelle e documenti condivisi; risoluzione dei problemi inerenti ai principali profili software e hardware dei dispositivi elettronici e informatici: riavviare il computer, installare o disinstallare un programma, verificare la connessione internet; sicurezza: protezione dei propri e dati, conoscenza delle norme sulla privacy, protezioneda possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es. cyberbullismo), conoscenza dell’impatto ambientale dell’utilizzo delle tecnologie, sicurezza negli acquisti online, protezione dalle frodi online, tutela della salute, sicurezza dei figli nell’uso della rete; servizi al cittadino: conoscenza sui servizi digitali al cittadino offerti dalla pubblica amministrazione, con attenzione, in particolare, all’utilizzo di SPID, dei pagamenti elettronici, dell’app IO, dei servizi comunali, Inps e dell’Agenza delle Entrate; gestione domestica: conoscenza e utilizzo di semplici strumenti digitali per l’organizzazione e l’impostazione del budget domestico.

I partner del progetto

Capofila e responsabili del progetto sono Scolastica Srl e Quota Group, che in rete hanno coinvolto i Comuni di Senigallia, partner sin dagli esordi, il Comune di Borgo Pace, l'Associazione nazionale dei comunicatori pubblici digitali Pa Social, la Cooperativa terzo settore, oltre al Comune di Ancona, che entra in rete dopo aver concesso il patrocinio ed è, tra l'altro, associato Pa Social. "Il Comune di Senigallia – ha detto l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Senigallia Cinzia Petetta – aveva individuato il bando pubblicato sul sito del Ministero, dedicato alla alfabetizzazione informatica per casalinghe e casalinghi. Aver avuto sul territorio un soggetto che ha partecipato alla selezione, come la Scolastica srl, significa creare le condizioni per poter dare pari opportunità a tutte le persone che in realtà non hanno le conoscenze informatiche indispensabili per compiere una serie di attività ormai necessarie, come ad esempio la creazione dello Spid. Con grande soddisfazione possiamo dire che questo progetto, su 156 presentati, è risultato tra i vincitori".