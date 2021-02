"Pandemia e ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione": un corso dell'Aiesil

Si chiama “Pandemia e ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione”, fuoco amico o nemico”. E’ il titolo del seminario del’Aiesil che ha l’obiettivo di porre l’attenzione sul ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione analizzandone le criticità e i punti di forza, in particolare durante questo periodo di pandemia. Il corso sarà effettuato in virtual training room.

Date: 1 marzo 2021 dalle 17 alle 19.

Destinatari : Consulenti e Tecnici

Attestazione: Attestato AIESiL valido sul territorio Nazionale con rilascio di 2 CFP per RSPP, RSPP DL, ASPP, RLS, INGEGNERI

Costo : € 30,00 + iva per i non soci per i diritti di segreteria. Gratuito per i soci AIESiL ed Iscritti Registro Nazionale degli Esperti

Scheda di iscrizione: www.aiesil. it

Numero minimo iscritti: 10 - Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 25 febbraio 2021