Fonti rinnovabili per uscire dalla dipendenza dal fossile, cosa fare e come gestirle: incontro con l'esperto

OSIMO - La situazione geopolitica internazionale ha messo in evidenza come la dipendenza energetica dalle fossili dell'Unione Europea sia determinante per le nostre economie, oltre che per il cambiamento climatico. Ma possono le fonti rinnovabili dare un consistente contributo al nostro sistema produttivo? In che modo ed in che tempi?

Se ne parlerà venerdì 17 febbraio alle ore 19 nella Sala Consiliare del Comune di Osimo, nell'evento organizzato dal Lions Club Osimo, con Mauro Moroni, ingegnere meccanico, Ph.D in Energetica, Master in Green Mobility and Electric Powertrain, imprenditore nel mondo delle energie rinnovabili e della sostenibilità dal 2004 , fondatore e CEO del più importante Technical Advisor italiano, coordinatore del GdL Idrogeno Verde di Italia Solare, startupper e consulente strategico per fondi di investimento e IPP. E' anche autore di numerose pubblicazioni in ambito energetico a livello nazionale ed internazionale e relatore a conferenze nel settore energetico e ambientale. Ingresso libero.