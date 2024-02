Grande sfilata di maschere in centro, musica e spettacoli: al via il nuovo Carnevale di Ancona

ANCONA- Preparate coriandoli e stelle filanti perché domenica 11 febbraio ad Ancona si festeggia il Carnevale con una sfilata di maschere in centro! Una veste tutta nuova per l’evento più divertente dell’anno, voluta dall’Amministrazione Silvetti per coinvolgere tutti i gli anconetani e renderli protagonisti della grande festa. Ad “Ancona, che maschera!” possono partecipare cittadini singoli o in gruppo, quartieri, frazioni, universitari e scuole. C'è tempo fino al 6 febbraio per iscriversi. Il corteo per il concorso partirà alle 15:30 da piazza del Papa e sfilerà lungo corso Garibaldi fino ad arrivare in piazza Cavour, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una giuria che decreterà i vincitori. Quattro le categorie in gara che si aggiudicheranno un premio: la migliore maschera singola, la più bella maschera di gruppo, la migliore maschera del rione, la migliore maschera presentata dagli studenti di ogni ordine e grado, Università compresa. In palio 3 ticket per una corsa sul treno storico (Criluma Viaggi); voucher per 5 lezioni d'inglese (In Lingua School); voucher per 6 partite e gadget (Padel Ancona SSD); prodotti tipici (Salumificio di Offagna). «Abbiamo fatto la scelta precisa di tornare a celebrare il carnevale nel periodo in cui si festeggia in tutti gli altri luoghi- afferma l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio-, così come è stata una scelta precisa quella di far sfilare soprattutto gli anconetani e tutti coloro i quali vivono la città per diverse ragioni. Ad esempio gli studenti universitari perché noi crediamo fortemente nella piena integrazione del mondo universitario all'interno della vita della città». Oltre alla sfilata, in programma ci sono varie iniziative. Ad animare piazza Cavour ci saranno spettacoli di magia, giocolieri e musica con la Bontempi Toys Ancona Band. Si tratta di una novità assoluta: una band creata proprio per l’occasione sulla scia della Bontempi Playtoy Orchestra, il primo gruppo che suona esclusivamente strumenti giocattolo e che si esibirà in questi giorni al Festival di Sanremo come partner ufficiale. La Bontempi fornirà gli strumenti musicali giocattolo al Liceo musicale Rinaldini e 11 studenti si esibiranno con un repertorio festoso per allietare il pomeriggio. Alle ore 18,30, sempre in piazza Cavour, andrà in scena "Fuoco", uno spettacolo della Compagnia dei Folli dove saranno coinvolti tutti i sensi e dove il fuoco è protagonista. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici. «Comincia a percepirsi, anche nei comuni limitrofi, un segnale di cambiamento di mentalità nella nostra città- commenta l’assessore al Turismo e alla Partecipazione democratica, Daniele Berardinelli-. Ancona viene vista come una città dove ci sono delle iniziative e dove si può trascorrere qualche ora di divertimento in occasione degli eventi, perché questi sono organizzati bene. Quello di domenica 11 è l'appuntamento principale, ma stiamo lavorando anche per altre iniziative. Ad esempio, abbiamo patrocinato Carnevalando, in programma il 10 febbraio dalle 15 alle 18,30 a San Gaspare del Bufalo».

Per quanto riguarda le scuole, il Comune ha inviato una circolare a tutti gli istituti comprensivi e al momento si è già iscritta la primaria De Amicis, che parteciperà con costumi dei balli tradizionali marchigiani. Prevista la partecipazione anche della primaria Faiani, della primaria Antognini, dell'intero Istituto comprensivo Posatora Piano Archi e del liceo artistico Mannucci, che sarà rappresentato dagli studenti del primo biennio e dai loro compagni con disabilità, un gruppo creativo e inclusivo per testimoniare la speranza di un mondo migliore. «Molte scuole si presenteranno con un tema ecologico e questo, oltre ad essere molto importante, significa che, anche come aderenti al programma Eco School, avranno una ulteriore occasione per portare il tema dell'ambiente anche nel carnevale» evidenzia l’assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli. Per quanto riguarda l'Università, hanno dimostrato grande interesse alcune associazioni studentesche. «Il logo di Ancona Città Universitaria che l'assessore Eliantonio ha voluto sulla locandina testimonia che tutti gli universitari sono considerati parte integrante di questo evento- dice l’assessore all’Università e alle Politiche giovanili, Marco Battino-. Ci è stato comunicato da Erasmus Student Network, l'associazione studentesca che unisce gli studenti Erasmus nel loro percorso ad Ancona, che parteciperanno alla nostra manifestazione». In occasione dell'evento saranno predisposte navette dedicate tra il parcheggio degli Archi e Piazza Cavour e saranno aperti tutti i parcheggi di M&P alle normali tariffe di ingresso, mentre le strisce blu, trattandosi di una domenica, saranno gratuite. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi compilando il form on-line al seguente link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MASCHERE. Il link sarà operativo fino a martedì 6 febbraio ore 18.00. Regolamento e premi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona.