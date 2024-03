Roberto Vannacci, ritorno nelle Marche: a Jesi per la presentazione del suo secondo libro

JESI – Il generale Roberto Vannacci, autore del best seller “Il Mondo al contrario” presentato a Villa Gentiloni di Filottrano lo scorso 26 ottobre, torna nella nostra regione per la sua seconda opera editoriale “Il coraggio vince – Vita e valori di un generale incursore” edito da Piemme (Mondadori). Dopo le polemiche di vario genere, scatenate per aver pubblicato liberamente le sue opinioni, ora Roberto Vannacci presenta la storia della sua vita avventurosa al servizio dell'Italia, militare pluridecorato per i suoi interventi nei teatri operativi internazionali più rischiosi (Somalia, Ruanda, Yemen, Afghanistan, Iraq) al comando dei suoi incursori del 9° Reggimento "Col Moschin".

In un evento unico per la regione Marche, Roberto Vannacci sarà presente a Jesi, presso il Centro congressi dell'Hotel Federico II, il prossimo venerdì 12 aprile. La presentazione del libro è prevista per le ore 18, al termine della quale si aprirà il dibattito con i partecipanti, con cui l’autore si intratterrà anche a cena.

L’evento è organizzato dal comitato culturale “Il Mondo al contrario/Marche” e sarà aperto esclusivamente agli accreditati: per prenotazioni (entro mercoledì 10 per la presentazione ed entro venerdì 5 aprile per la cena) ed informazioni telefono 351-9033860 e mail marche.movimento@gmail.com