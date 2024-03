Roberto Vecchioni torna nelle Marche: al PalaBaldinelli di Osimo una tappa del suo "L'Infinito Tour 2024"

OSIMO – Per gli appassionati della musica cantautorale la data è sicuramente fra quelle da segnare in rosso. Torna nelle Marche infatti Roberto Vecchioni con “L’infinito Tour 2024”. L’appuntamento, voluto dai fratelli Staffolani, proprietari delle omonime attività commerciali ad Osimo e Castelfidardo, si terrà al PalaBaldinelli di Osimo il 19 aprile, organizzato da Associazione Futura e con il patrocinio del Comune. “L’infinito tour”, prodotto da DM Produzioni, è un emozionante concerto di canti, immagini e monologhi che vedrà protagonista colui che è considerato tra i padri della canzone d’autore italiana. L’unico artista ad aver vinto, tra gli altri, il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992) con il brano “Voglio una donna”, il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica (2011) con “Chiamami ancora amore”.

Ad accompagnare l’ottantenne cantautore lombardo, che si affacciò alla ribalta nazionale negli anni ‘60, prima come autore, poi dal 1971 come protagonista, ci sarà la sua “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La prima parte del concerto sarà dedicata all’ascolto di alcuni brani dell’album “L’Infinito” scritto nel 2018, che resta per ora anche l’ultimo lavoro di Vecchioni e che contiene tra gli altri il singolo “Ti insegnerò a volare” prodotto con il contributo di Francesco Guccini. Nella seconda parte ci sarà spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore. Intramontabili capolavori come “Luci a San Siro”, “Samarcanda” e quel “Sogna ragazzo sogna”, brano scritto nel 2013, che ha emozionato recentemente al Festival di Sanremo, nella serata delle cover, interpretato in duo con il giovane cantante rapper Alfa.

La tournée di Vecchioni, partita in questi giorni da Trento, toccherà tutta Italia passando appunto da Osimo. Proporrà una narrazione che punta a tenere insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni saranno infatti accompagnate da video e immagini che trasmetteranno “l’essere” delle stesse canzoni e che avvolgeranno il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata. Biglietti per il concerto del 19 aprile prossimo in Osimo, in prevendita a partire da 25€ (più diritti di prevendita) su Ticketone, Ciaotickets, negozi Staffolani di Osimo e Castelfidardo, Bar Frolla e Polo Bar ad Osimo.