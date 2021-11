Allenare la mentalità di team «per vincere insieme»: corso di "Efficacia operativa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Allenare la mentalità del team al fine di trasformare i problemi in vantaggi competitivi per e con qualsiasi interlocutore; massimizzare la possibilità di fatturato tramite un iter sistematico di gestione dei clienti e fornitori, capace di intercettare le esigenze dell’altro e proporre soluzioni migliorative; costruire relazioni di fiducia indispensabili per generare valore e nuove opportunità di business.

Questi sono alcuni dei temi che affronteranno imprenditori e responsabili al prossimo corso di Efficacia Operativa, dal titolo “Gestire e non farsi gestire: prospect, clienti e collaboratori”, il 26 Novembre presso la sede Delta Motors di Ancona, in cui imparare a gestire le relazioni in modo strategico non è solo un obiettivo, ma la premessa di un processo impegnativo, necessario, volto al miglioramento aziendale.