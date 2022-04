Frasi choc contro Mancinelli e sindacati, Acquaroli: «Vicenda che non si può tollerare»

ANCONA - «Mancinelli nazista» e poi «nascondere che i vax uccidono è criminale». Sono queste alcune delle frasi choc apparse sui muri del Paolinelli e sulle vetrate delle sedi della Cgil Marche e della Camera del Lavoro di Ancona. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli.

«Esprimo la massima solidarietà alla Cgil Marche e al sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, per i gravi atti vandalici subiti presso la sede regionale della Cgil e della Camera del Lavoro di Ancona e al centro vaccinale Paolinelli. Qualsiasi espressione di pensiero e forma di dibattito deve sempre svolgersi nel massimo rispetto di ogni interlocutore ed in un clima di confronto e democrazia. Mai si può tollerare quando esso sfocia in atti di vandalismo come quelli accaduti oggi».