«Kapò nazisti e traditori del popolo», scritte choc alla Cgil. Il sindacato: «Inaccettabili e deliranti»

«Kapò, nazisti e traditori del popolo e del diritto al lavoro». Questa mattina le sedi della Cgil Marche e della Camera del Lavoro di Ancona sono state trovate vandalizzate dai no vax. La scoperta è stata fatta da alcuni dipendenti che si stavano recando al lavoro. I vandali hanno imbrattato le vetrate con della vernice spray di colore rosso, facendo riferimento a nazismo e vaccinazioni.

«Paragonare la Cgil e tutto il sindacato confederale al nazismo - scrive il sindacato - significa non conoscere la storia del movimento sindacale italiano ed il contributo politico e in vite umane pagato proprio dalle organizzazioni dei lavoratori durante il nazi fascismo. Le sedi del sindacato sono luoghi di accoglienza e democrazia; gesti di questo tipo non faranno che rafforzare le nostre convinzioni anche in ragione del ruolo svolto durante la lunga fase di emergenza. La pandemia da Covid ha ucciso e continua ad uccidere e per questo rivendichiamo e confermiamo le nostre idee ed il nostro massimo impegno per il sostegno alle campagne vaccinali e alla diffusione del vaccino nel mondo, sopratutto nelle aree più povere. Cgil Cisl Uil delle Marche non si fermeranno di fronte a queste intimidazioni». Sulla vicenda stanno indagando polizia e Digos.