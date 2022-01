Vax day, all'hub 600 bambini dai 5 agli 11 anni

Maratona vaccinale domenicale per venti pediatri e due infermieri della provincia di Ancona. Così al centro Paolinelli sono stati accolti circa 600 bambini tra i cinque e gli undici anni.

Tante le prenotazioni per la giornata di vaccinazioni organizzata da Asur e Area Vasta 2 in collaborazione con i pediatri della Fimp per accelerare l’immunizzazione dei più piccoli. Presenti all’hub i volontari di Croce Rossa di Osimo e Fondazione Salesi che hanno coadiuvato il lavoro per il corretto funzionamento di tutto il processo. Il vax