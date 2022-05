Violenze sulla moglie, la colpisce col mattarello poi la strattona per strada

ANCONA - Durante una lite furibonda aveva colpito sua moglie in casa con un mattarello poi, in mezzo alla strada, lui l'aveva anche afferrata per un braccio: a lanciare l'allarme era stato un passante. Questa mattina la polizia ha eseguito nei confronti dell'uomo, 40enne di origine bengalese, la misura cautelare dell’allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento perchè responsabile di maltrattamenti familiari e di lesioni nei confronti della moglie, sua connazionale.

Tutto era iniziato il 22 maggio quando i poliziotti erano intervenuti per calmare gli animi. L'uomo infatti la stava afferrando per un braccio quando un passante in corso Carlo Alberto aveva lanciato l'allarme e contattato il Nue 112. Ma i problemi era iniziati già prima, in casa, quando lui l'aveva colpita con il mattarello procurandole delle lesioni, per fortuna lievi. La donna era andata al pronto soccorso di Torrette per farsi medicare.

I poliziotti delle Volanti, convinti che quei comportamenti potessero ripetersi, su disposizione della procura, hanno applicato nei suoi confronti la misura d’urgenza del divieto di avvicinamento alla donna. Il gip ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa d’abitazione e il divieto di avvicinamento alla vittima e alla sua abitazione a non meno di 300 metri. Da quanto emerso l’episodio non era isolato ma seguiva altri episodi di violenza domestica subiti dalla donna.