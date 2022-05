«Correte, la sta picchiando», litigio choc in mezzo alla strada: aggredisce la moglie ma il passante lancia l'allarme

ANCONA - Erano passate da poco le 19 quando gli agenti delle Volanti sono intervenute in corso Carlo Alberto dopo la segnalazione al Nue 112 di una lite che stava avvenendo in strada tra un uomo e una donna. Arrivati sul posto gli agenti della questura dorica hanno individuato la persona che aveva lanciato l’allarme, un 50enne anconetano, che a sua volta ha spiegato ai poliziotti cosa stava accadendo: una donna di origine bengalese di circa trent’anni era stata aggredita poco prima dal marito in mezzo alla strada. L’uomo, 40enne suo connazionale, non era nuovo a questo genere di episodi. Infatti era stato già indagato per maltrattamenti in famiglia e addirittura colpito da un ammonimento disposto dal questore per fatti simili avvenuti nei mesi precedenti. Anche in quell’occasione era intervenuta la polizia su segnalazione del numero d’emergenza.

Così, una volta compresa la situazione, gli agenti della questura hanno messo in sicurezza la donna insieme alla figlia minorenne. Dopodiché il marito è stato allontanato d’urgenza, su disposizione del pubblico ministero di turno Laurino, dalla casa dove viveva insieme alla moglie e alla prole. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha aggiunto: «Le piazze, i corsi, i viali della nostra città devono essere luoghi di socializzazione pacifica ed integrazione sociale, non di scontro e violenza gratuita».