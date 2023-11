Ubriaco danneggia le auto in sosta: distrutte spazzole dei tergicristalli e specchietti

JESI – Trova alcune vetture parcheggiate in prossimità della propria abitazione, ed in preda ai fumi dell’alcol, se la prende con spazzole dei tergicristalli e con gli specchietti laterali. E’ stato denunciato per danneggiamento aggravato un 44enne che, nella serata di sabato, è stato segnalato alla Polizia di Jesi mediante una telefonata al 112.

Arrivate sul posto, le forze dell’ordine non lo hanno trovato, riuscendo però a rintracciarlo, dopo aver acquisito informazioni, all’interno della abitazione di sua proprietà, nel centro storico di Jesi,. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, testimoniato dalle frasi senza senso pronunciate per spiegare l’accaduto, è stato dapprima condotto nel posto in cui erano state parcheggiate le tre macchine colpite, vicine al suo domicilio, quindi accompagnato in Commissariato per gli accertamenti del caso. Il 44enne, dopo essere stato identificato, è stato pertanto denunciato (con l’aggravante dall’esposizione a pubblica fede dei veicoli e dei futili motivi) ed anche multato per ubriachezza molesta.