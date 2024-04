Tre rapine in mezz’ora nel cuore della città: denuncia ed avviso orale per un 45enne

JESI – Nel breve volgere di trenta minuti aveva provato a mettere a segno tre rapine, di cui una sola andata a buon fine, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine nel centro storico di Jesi. Dopo essere stato identificato, gli accertamenti hanno permesso di verificare come l'uomo, un 45enne italiano, aveva a suo carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per la violazione delle norme sugli stupefacenti.

A seguito della proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Jesi ed a seguito dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, il Questore ha emesso e firmato a carico dell'uomo la misura di prevenzione dell'avviso orale, un ammonimento che lo invita a tenere una comportamento rispettoso della legge, con l’avvertimento che, in caso di inadempienza, applicherà una misura di prevenzione più grave.