Terremoto | Famiglie in strada e persone bloccate in ascensore: chiuse le scuole ad Ancona e Osimo

ANCONA - I lampadari e letti che tremano, l'intonaco che si stacca dai muri. A quel punto il terrore: gente in strada con ancora il pigiama, persone bloccate in ascensore, altre che si attaccano al telefono per sapere come stanno i loro cari. Tanta, tantissima paura questa mattina a seguito della scossa di magnitudo 5.7, registrata poco dopo le 7 al largo di Pesaro.

Ad Ancona sono centinaia le famiglie che sono scese in strada. Non solo: anche all'ospedale regionale di Torrette dipendenti e pazienti hanno preferito sfidare il freddo piuttosto che rimanere all'interno del nosocomio. Al numero unico per le emergenze sono arrivate tantissime chiamate ma per fortuna, nell'Anconetano, non sembrerebbero esserci situazioni di particolare criticità. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un appartamento di via Angelini per una persona bloccata dentro l'ascensore. In alcune case si è staccato l'intonaco ma non ci sarebbe nessun danno particolare alla struttura. Intanto i sindaci di Ancona, Jesi, Osimo, Loreto e Senigallia hanno avvisato la cittadinanza che per la giornata di oggi le scuole rimarranno chiuse.

