Terremoto ad Ancona, evacuata Villa Igea. Sono circa 35 i pazienti in strada: «Gridavano uscite uscite»

ANCONA - «Uscite uscite, prendete le scale». La scossa di terremoto ha fatto evacuare questa mattina la casa di cura privata di Villa Igea, in via Maggini, al Pinocchio. Una procedura attuata in via precauzionale. Alle 7.07, orario della prima scossa il personale sanitario ha pensato subito a far uscire tutte le persone all?interno. «Urlavano forte che dovevamo uscire - raccontano Manuela (di Pescara) e Cristina (di San Benedetto), due pazienti che erano ricoverate - e quindi ci siamo alzate e abbiamo preso le scale. Eravamo al terzo piano. Si sentivano cose cadere al piano sopra il nostro. Una sensazione bruttissima. Una volta fuori ci hanno portato coperte e tè caldo. L?assistenza non è mancata».

In pochi minuti il piazzale del parcheggio e quello laterale di accesso per mezzi di emergenza si è riempito di persone tra pazienti in pigiama e ciabatte e personale sanitario. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato il sopralluogo nella struttura dove alle 8 è arrivato anche il direttore sanitario Fausto Mannucci. I pazienti più fragili sono stati portati via in sedia a rotelle. A Villa Igea sono iniziati ad arrivare anche coloro che oggi dovevano ricoverarsi per interventi e chi doveva fare visite ed esami. Hanno atteso tutto fuori. In alcune camere di degenza sono caduti dei calcinacci. La struttura però dopo il controllo è risultata agibile. Attorno alle 10 hanno iniziato a far rientrare i pazienti. Poi hanno dato indicazioni a chi doveva invece fare le visite. «I vigili del fuoco ci hanno dato l?agibilità - ha detto il direttore sanitario Mannucci uscendo dalla struttura per parlare con la stampa - ci scusiamo per i ritardi, riprenderemo l?attività. Grossi danni non ci sono, solo calcinacci che creano paura ma sono di certo gesso. Per la ripresa dell?attività chirurgica dobbiamo vedere le condizioni della sala».

La situazione negli ospedali

La Direzione dell?Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha immediatamente convocato, fin dalle ore 8, l?Unità di Crisi per una riunione operativa (ancora in corso), allo scopo di fare il punto sui sopralluoghi attivati in tutta la struttura, fin dai momenti successivi alla scossa. La situazione dei vari Presidi è al momento la seguente: