Il terremoto scuote di nuovo il Centro Italia: scossa nelle Marche di magnitudo 5.7

FANO - Una scossa di magnitudo 5.7 è stata registrata questa mattina, poco dopo le 7, a 28 chilometri a largo di Fano, sul mare Adriatico. L'ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito nitidamente in tutto il Centro Italia, ma segnalazioni arrivano anche in qualche regione del Nord. Da verificare se la scossa abbia provocato danni a persone o cose. Centinaia le famiglie che impaurite sono scese in strada.

