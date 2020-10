Camerano, stato e qualità dell’acqua pubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dai campionamenti periodici effettuati da Viva Servizi sull’acqua del rubinetto di Camerano, non emerge alcuna particolare criticità: in generale ha dei valori che la qualificano “medio minerale”, particolarmente buona e con ottime qualità organolettiche. Periodicamente le sorgenti e i pozzi sono controllati dal laboratorio analisi aziendale, certificato per tale attività, e dalle Autorità Sanitarie che garantiscono il rispetto dei parametri previsti per legge. In particolare dagli ultimi valori rilevati è emerso che ci sono ragionevoli quantità di Calcio (mg/l 100.9), molto minori rispetto ad alcuni marchi molto reclamizzati sui media, e che tutti gli altri componenti possono considerarsi entro i limiti di legge e nella media rispetto ad altre qualità di acqua commercializzate in bottiglia: Magnesio mg/l 13 (il calcio e il magnesio concorrono insieme a definire la durezza dell’acqua, la loro concentrazione è in funzione della tipologia del terreno che l’acqua attraversa), Sodio mg/l 25.9, Potassio mg/l 2,4, Cloruri mg/l 28.9, Solfati mg/l 73.3, Nitrati mg/l 5.0, ph 7.8 (ph caratterizza l’acqua in base alla sua acidità), Conduttività us/cm 545 (la conduttività misura la quantità totale di sali minerali disciolti nell’acqua), Residuo fisso mg/l 356 (il residuo secco rappresenta il contenuto salino totale dell’acqua), Floruri mg/l 0.7, Durezza °F 30.5 (la durezza misura in gradi francesi il contenuto totale dei sali di calcio e magnesio). Una delle domande più frequenti riguarda la durezza dell’acqua per la presenza del calcio: il calcio è uno dei componenti dell’acqua ed è indispensabile alla crescita ed alla solidità delle ossa.

Molti alimenti come latte e formaggio forniscono la quantità di calcio necessaria al fabbisogno quotidiano. L’acqua distribuita da Multiservizi a Camerano ha una durezza di 30.5°F (gradi francesi). Quando l’acqua viene riscaldata a temperature oltre i 60° il calcio precipita e si deposita sulle apparecchiature domestiche e con il tempo può logorarle. Molti ricorrono all’utilizzo di congegni per abbattere la quantità di calcio, questo può essere utile per il mantenimento di lavatrici e lavastoviglie ma non è consigliabile per l’uso alimentare. Le fonti di approvvigionamento dell’acqua, che variano percentualmente a seconda dei periodi dell’anno, sono individuate in: 55%-60% fornite da Gorgovivo da Monte Zoia, da via Zingari, da via Gradina/San Germano e da via Fontanelle (in aumento rispetto al 2011 nel considerando che veniva fornita da Gorgovivo solamente il 20-40% di acqua); 20%-15% dai Pozzi Betilico, Coppo e “pozzo profondo” (nel 2011 era del 25-30%); 25% dalla Diga di Castreccioni (in diminuzione rispetto al 2011 considerando che la Diga forniva il 30-55% di acqua). Ricordiamo di fare un uso consapevole dell’acqua, evitando in generale sprechi e verificando che non ci siano perdite sugli impianti. In caso di necessità è possibile segnalare i guasti alle condotte direttamente numero di pronto intervento 800.18.15.77, attivo 24 ore su 24.

Assessore Ambiente Costantino Renato

