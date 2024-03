Trovata in stato confusionale in piazza Ugo Bassi, 56enne portata all'ospedale di Torrette

ANCONA – È stata soccorsa in piazza Ugo Bassi, dal personale sanitario, una donna di circa cinquant’anni trovata in stato confusionale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura, poi la donna è stata portata all’ospedale di Torrette per accertamenti.

Il trasporto al pronto soccorso, effettuato quest'oggi dai soccorritori della Croce Gialla dopo essersi recati nei pressi di via Damiano Chiesa, si era reso necessario anche poco prima per una 56enne: in una caduta ha riportato una lesione ad un braccio ed è stata portata in codice giallo al presidio sanitario regionale.