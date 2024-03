«L'immobile è mio»: smonta l'insegna dell'azienda del locatario, 85enne denunciato per violazione di domicilio

JESI – Si era accorto che l’insegna dell’azienda di cui era titolare era sparita, ma a toglierla era stato il proprietario dell’immobile che era stato dato in locazione. L’episodio risale allo scorso febbraio, quando l’uomo si è recato a sporgere denuncia presso il Commissariato: transitando davanti al suo autosalone, chiuso nel dicembre 2023, aveva infatti notato che l’insegna non era più presente sulla facciata della struttura, ed una volta entrato non era riuscito a trovarla.

Sono state le immagini delle telecamere a svelare l’arcano: il locatore alcuni giorni prima si era recato presso l’immobile, si era munito di scala ed attrezzi ed aveva cercato di rimuoverla senza riuscirci, operazione poi conclusa al suo ritorno qualche giorno dopo. Inoltre, la settimana successiva aveva nuovamente fatto ingresso nella proprietà tinteggiando la parte di muro dove era presente l’insegna.

Alla richiesta di spiegazioni, il locatario si è sentito rispondere dal proprietario che nel suo immobile era legittimato – a prescindere dal contratto stipulato – a fare quello che voleva nei modi e nei tempi di suo gradimento. Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine ed il ricorso all’ausilio delle immagini, che hanno portato alla denuncia dell’uomo, di 85 anni, per violazione di domicilio.