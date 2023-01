L'albero si stacca e cade su una casa, notte da incubo a causa del maltempo

SENIGALLIA - ALbero sradicato dal vento, albero contro una casa. E' successo stanotte in via Anita Garibaldi. Fortunatamente la chioma ha attutto l'impatto e non ci sono stati feriti. Lievi danni alla casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Intervento di rimozione ancora in corso.