Far West in Piazza Roma: rimpatriati un tunisino ed un egiziano

Si chiude con il rimpatrio di due giovani extracomunitari l’episodio risalente a quest’estate, quando un gruppo di giovani si era reso protagonista di un accerchiamento di una volante della Polizia in Piazza Roma. Una vicenda che aveva destato un notevole allarme sociale, ma prontamente risolto dagli agenti di Polizia. In quella occasione, era diventato virale il video in cui venivano, in particolare, ripresi due cittadini extracomunitari che, con aria di sfida fronteggiavano le forze dell’ordine, che non avevano però ceduto alle reiterate provocazioni.

Nei giorni immediatamente successivi il Questore di Ancona aveva emesso nei riguardi dei soggetti – già identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, percosse e danneggiamento aggravato – due misure di prevenzione specifiche, volte ad inibire loro l’accesso al centro cittadino. I responsabili delle gravi condotte erano un cittadino tunisino classe 2005 ed un egiziano classe 2004 (poi sottoposto all’obbligo di firma), entrambi già con precedenti, soprattutto in materia di spaccio, e reati di violenza come appunto lesioni personali, resistenza, danneggiamento.

La Questura di Ancona ha quindi potuto procedere al rimpatrio dei due individui ed impedire dunque il ripetersi di comportamenti che turbino l’ordine pubblico del capoluogo dorico. Ed infatti, è dei primi giorni di ottobre il rimpatrio del diciottenne tunisino, a cui ha fatto seguito, nella giornata di ieri, quello del diciannovenne egiziano, scortato da personale specializzato su un volo con destinazione Il Cairo.