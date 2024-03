Siringhe usate, bottiglie di vetro e cartacce. Volontari al lavoro per ripulire la Rocca di Senigallia

SENIGALLIA - Continua l’impegno dei volontari de La Via della Felicità di Senigallia che, prendendo spunto dall’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, si prendono cura dell’ambiente e delle aree verdi.

Infatti martedì pomeriggio, grazie anche al bel tempo, i volontari si sono diretti nei pressi della Rocca di Senigallia per un altro intervento di raccolta rifiuti. Il gruppo di cittadini ha trovato lattine, cartacce, bottiglie di vetro, plastica e ancora delle siringhe, come avevano trovato anche nell’area del Porto la scorsa settimana. Il gruppo de La Via della Felicità non si occupa solo di ripulire l’ambiente ma vuole creare anche un messaggio di buon senso e di rispetto ambientale nella cittadinanza; per questo motivo hanno distribuito anche 75 copie gratuite della guida al buon senso La Via della Felicità. “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.” – La Via della Felicità