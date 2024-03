Vede la polizia e prova a seminarla: era un ricercato con un mandato di cattura internazionale

FABRIANO – Alla vista di una volante in perlustrazione nelle aree periferiche cittadine, aveva rallentato e provato ad intrufolarsi in una via secondaria, allo scopo di seminare gli agenti. Proprio l’andatura strana e nervosa della macchina ha insospettito le forze dell’ordine, che hanno provveduto più avanti a fermare il veicolo, a bordo del quale c’erano un uomo ed una donna (residente in un comune vicino), visibilmente contrariati al momento del controllo.

In particolare, l’uomo non riusciva a dare spiegazioni chiare sul motivo della sua presenza a Fabriano. Ma al momento degli accertamenti sulla sua posizione, è emerso che il cittadino comunitario di 31 anni residente a Roma era ricercato da diversi mesi su tutto il territorio nazionale in relazione ad un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna per ricettazione. Oltre a precedenti per reati contro il patrimonio, a suo carico era stato inoltre diramato un mandato di cattura internazionale per reati gravi commessi in ambito comunitario. È stato portato presso il carcere di Ancona per scontare la pena di sedici mesi di reclusione, mentre resta ancora al vaglio degli investigatori la presenza della coppia nelle vie cittadine in orario serale.