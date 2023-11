Report torna ad occuparsi di Ancona. Nella nuova inchiesta si parlerà di studenti e Bonus cultura

Nella terza e ultima inchiesta di Report che andrà in onda domani, domenica 26 novembre, si chiamerà “Uno, nessuno e centomila spid”, di Lucina Paternesi con la collaborazione di Giulia Sabella.

Tra il 2021 e il 2023 in alcune città italiane, tra cui Ancona, molti degli studenti che avevano diritto al Bonus Cultura 18App si sono visti azzerare il proprio plafond senza aver fatto accesso alla piattaforma del Ministero della Cultura, né aver speso soldi in qualche libreria o acquistando i biglietti per una mostra o un concerto. Ad oggi i casi sono più di 600 e la truffa si aggira intorno ai 300 mila euro. Chi ha sottratto i soldi che i neo-diciottenni avrebbero potuto spendere in manifestazioni culturali o testi universitari? Mentre il Governo ha deciso di non rifinanziare il bonus, sostituendolo con una Carta del Merito e una Carta cultura giovani in base all’Isee, qualcuno si è approfittato delle falle nel sistema di autenticazione utilizzato per accedere al Bonus 18App, lo Spid. Ma come, se l’identità digitale di ciascuno di noi prevede l’autenticazione del richiedente? Tra finti librai che incassano buoni mai spesi in assenza di controlli e doppioni delle identità digitali, quanto siamo pronti alla sfida del Wallet europeo con cui potremo acquistare un biglietto aereo o autenticarci durante un controllo delle forze dell’ordine?. Se ne parlerà nell'inchiesta di Report.