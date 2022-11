La Regione Mache torna ad assumere: 3 concorsi per 38 nuove figure professionali. Quasi 6 mila le domande di partecipazione

ANCONA - Si va verso un sostanziale ricambio generazionale tra i corridoi della Regione Marche. Infatti sono in corso di svolgimento tre concorsi per l’assunzione di 38 nuove figure a tempo indeterminato. Sono state circa seimila le domande pervenute e in tempi relativamente brevi gli uffici tecnici regionali valuteranno se effettuare le relative preselezioni. Di questi, un concorso riguarda 5 posti di collaboratore ai servizi di supporto, categoria B. Un altro è rivolto alla copertura di 6 posti di assistente amministrativo contabile, categoria C. E il terzo è stato indetto per la ricerca di 27 posti di Funzionario Amministrativo e Finanziario, categoria D. I tre concorsi sono legati al piano assunzionale 2022. Mentre per il periodo antecedente sono stati banditi altri 5 concorsi, di cui uno soltanto è stato chiuso. Dei restanti quattro, sono tre i concorsi che hanno appena concluso le prove scritte, svoltesi a settembre, ma di uno soltanto si è proceduto alle correzioni e si andrà agli orali tra la prossima settimana e quella successiva. Il concorso che deve ancora effettuare la prova scritta si procederà tra la prima e la seconda decade di dicembre.

Il rinnovamento

Gli ultimi tre concorsi banditi dalla Regione si inseriscono in un contesto teso ad avviare un sostanziale rinnovamento della pubblica amministrazione «dopo anni di blocco delle assunzioni - tiene a sottolineare una nota della Cisl Funzione Pubblica - così da garantire il necessario turn-over all’interno di realtà dove molte professionalità sono andate in pensione grazie anche a “Quota 100” e necessitano nuove competenze e professionalità legate anche a progettualità, vedi per esempio Pnrr, fondamentali per lo sviluppo del territorio». Oltre ai 3 concorsi per le 38 nuove figure, gli altri 5 in corso di svolgimento sono volti ad individuare altre 71 figure, di cui: 38 posti categoria D per il profilo di funzionario amministrativo per le politiche del lavoro e formazione, 11 posti categoria D per Funzionario tecnico specialista area infrastrutture, territorio e protezione civile, 4 posti categoria C per assistente tecnico specialista area agricoltura e sviluppo rurale, 4 posti categoria C per assistente tecnico specialista area infrastrutture, territorio e protezione civile, e 14 posti categoria D per Funzionario tecnico specialista area delle politiche agroalimentari.

La formazione

La Cisl Funzione Pubblica Marche, per supportare i partecipanti alla preparazione delle prove concorsuali, ha organizzato, con modalità videoconferenza, un corso di formazione di 24 ore in cui saranno affrontate importanti materie quali: Diritto Costituzionale ed Amministrativo, Disciplina del pubblico impiego, Statuto ed organizzazione Regione Marche, normativa sulla trasparenza, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Reati contro la pubblica amministrazione. I docenti sono: gli Avvocati Paolo Campanati e Luca Emili e la dott.ssa Angela D’Errico. Per ricevere tutte le informazioni relative alla modalità di erogazione delle lezioni va inviata una mail alla referente organizzativa del corso all’indirizzo di posta elettronica: s.cristofanelli@cisl.it.