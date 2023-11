Nel 2023 (finora) sono stati emessi 123 Fogli di via: gli ultimi due per reati contro la persona

ANCONA – Diversi provvedimenti di carattere preventivo sono stati presi nei giorni scorsi dalla Questura di Ancona, nell’ambito delle operazioni svolte al fine di monitorare adeguatamente il territorio. Sono saliti a 123 dall’inizio dell’anno i Fogli di Via Obbligatori, misura che impone il divieto di fare ritorno nel capoluogo dorico: gli ultimi sono stati notificati a due italiani e ad un uomo di origini ucraine, con precedenti specifici per reati contro la persona ed il patrimonio. Il provvedimento ha imposto il loro immediato ritorno nei comuni di residenza (Rimini, Potenza Picena e Pesaro), con l’obbligo di non rientrare in città per tre e due anni.

Due avvisi orali sono stati invece disposti nei confronti di due cittadini italiani, residenti ad Ancona, già denunciati per reati in materia di stupefacenti. La misura di prevenzione riguarda l’avvertimento che, in caso di ulteriore infrazione al codice penale, potrà essere richiesta nei loro riguardi la misura della sorveglianza speciale, trattandosi di soggetti che traggono da attività illecite il loro sostentamento.

Un ultimo provvedimento ha interessato un italiano, originario della provincia di Napoli, già gravato da precedenti penali, colto diverse volte dal personale della Polizia Ferroviaria di Ancona in stato di ubriachezza molesta, bivaccando in stazione e disturbando i viaggiatori. All’uomo è stato notificato un Daspo urbano, con il divieto di avvicinarsi all’area della stazione ferroviaria e agli esercizi pubblici nelle vicinanze, se non per esigenze di viaggio.