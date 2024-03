Ancona, il rientro è choc. Pullman preso d'assalto da alcuni tifosi: calci, lancio di oggetti e vetri rotti

ANCONA - Prima il tonfo nel derby con la Recanatese poi le dimissioni del ds Micciola ed infine l'assalto al pullman della squadra. Il sabato maledetto dell'Ancona si è concluso come peggio non si poteva. L'ira degli ultras, dopo il ko in campionato, si è scatenata lungo il tragitto di ritorno della formazione biancorossa. Circa 200 tifosi dorici hanno lanciato oggetti e preso a calci il pullman, rompendo un paio di vetri. Provvidenziale l'intervento delle forze dell'ordine che sono riuscite a contenere l'episodio evitando che qualcuno potesse rimanere ferito. Qualche avvisaglia gli ultras l'avevano data alcune ore prima durante il match giocato al "Tubaldi". Una contestazione pesante verso giocatori e società che è sfociata nell'assalto al pullman della squadra.