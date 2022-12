Pronta la Fontana delle 13 Cannelle: ecco come sarà il monumento restaurato

ANCONA - I tempi della consegna dei lavori si sono allungati di qualche mese rispetto alla tabella di marcia. Ma la promessa dell’amministrazione comunale di restituire alla città il monumento restaurato entro Natale è stata rispettata. Venerdì 23 dicembre alle 17, accompagnato dal canto di un coro gospel, il restyling della Fontana delle 13 Cannelle verrà finalmente mostrato alla cittadinanza.

I lavori

L’investimento complessivo ammonta a 95 mila euro e comprende il restauro, il rifacimento dell’impianto elettrico, dei corpi illuminanti e di tutto il ricircolo dell’acqua. Infatti la fontana tornerà ad essere funzionante e a generare il flusso d’acqua continuo, come un tempo. Ma la vera novità sarà la nuova illuminazione: «una luce calda e di colore bianco» anticipa l’assessore Ida Simonella. Niente a che vedere col rendering delle polemiche, quella foto che ha fatto il giro del web dove i mascheroni della fontana apparivano colorati di bianco e di rosso a senso alternato.

L’altra fontana

Ma mentre il monumento cinquecentesco, realizzato sul progetto dell’architetto Pellegrino Tibaldi, si prepara ad essere restituito alla città, poco distante la vista della fontana dei cavalli in Piazza Roma, ancora transennata e ferita dai vandali, è un pugno nello stomaco. Purtroppo i lavori di restauro dovranno aspettare ancora un po’. Ma per volontà espressa dall’amministrazione comunale che vuole evitare la bruttura del cantiere aperto nel pieno delle festività natalizie. Il problema, però, è che tenuta così la fontana non regala un’immagine edificante alla città. La firma dei vandali, infatti, è sempre lì presente. In bella mostra, con le pinne dei pesci spuntate e i rifiuti buttati all’interno della vasca. Ma appena passato il Natale l’opera Settecentesca dello scultore Gioacchino Varlè tornerà a splendere. E anche grazie alla sponsorizzazione di 35mila euro da parte dell’Associazione Ancos (Associazione nazionale comunità sociali e sportive) costola della Confartigianato. Il costo totale del restauro ammonta a 170 mila euro.