Pnrr, in arrivo opere per 58 milioni di euro. Il sindaco Mancinelli: «Amministrazione comunale che funziona»

ANCONA - Le opere legate alle progettazioni del Pnrr stanno per entrare nelle fasi clou. Martedì prossimo (31 gennaio) si apriranno le buste contenenti i nomi delle imprese che si aggiudicheranno i 12 lotti per un ammontare complessivo di 34,7 milioni di euro. L’avvio dei lavori è previsto tra marzo e luglio. Scadenza per rendicontazione e realizzazione dei progetti: 2026. «E' fondamentale acquisire i fondi, ma la cosa più importante è riuscire a metterli a terra. Serve una macchina che funzioni è una amministrazione che la sappia far funzionare. I risultati che presentiamo oggi sono un segnale eloquente in questo senso». Lo ha detto questa mattina il sindaco Valeria Mancinelli nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto sulle procedure di affidamento concluse nel 2022: 41 gare di appalto, un valore totale a base d'asta di 58 milioni di euro al netto delle spese di progettazione, che sono finanziate da un apposito accordo quadro generale di 6 milioni di euro, e delle altre somme a disposizione.

Le gare

Sono 8 le gare finanziate dai fondi Pnrr, per un valore totale di 39 milioni di euro, 34,7 dei quali fanno capo a un'unica procedura, divisa in 12 lotti, per cui è prevista l'apertura delle buste martedì 31 gennaio. Nel frattempo, sono giunte per Ancona altre due conferme dal Pnrr, che prevedono l'inizio delle procedure per l'appalto nel giro di due settimane: il finanziamento del polo per l'infanzia Tombari delle Palombare (3 milioni di euro) e la nuova mensa scolastica di Candia (270 mila euro). Oltre ai progetti finanziati dal Pnrr le procedure condotte nel 2022 prevedono interventi a carico del bilancio comunale o finanziati da altre fonti, come ad esempio L’Iti waterfront per la realizzazione del percorso archeologico. «C’è una componente forte – sottolinea l'assessore al Bilancio Ida Simonella - legata ai progetti del Pnrr, fondi per i quali – ricorda – abbiamo anche alcuni casi di lavori conclusi perché sono passati al Pnrr affidamenti che sono nati con altre tipologie di fondi». Sulle tempistiche: «L'importante mole di progetti ci obbliga a tempi stringenti per la conclusione dei lavori - ha sottolineato l’assessore - perciò stato redatto prima di tutto un accordo quadro per le progettazioni, che consente di snellire i tempi poiché al momento della redazione dei progetti l'Amministrazione è già pronta a contrattualizzare i soggetti che li dovranno realizzare». L'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini ha sottolineato, a questo proposito, la grande capacità degli uffici che hanno prodotto soluzioni efficaci per i procedimenti più strategici: «Quando si arriva a gara – ha detto - significa che è stato fatto un percorso complesso per reperire le risorse e il Comune ha dimostrato di avere un'organizzazione valida per poter raggiungere un risultato di successo che ci consentirà di avviare un numero consistente di lavori».

Le opere

Gli interventi per la rigenerazione urbana riguarderanno la Mole Vanvitelliana, il recupero del mercato delle Erbe, il restauro della biblioteca Benincasa e della Pinacoteca Podesti. Gli interventi sulle infrastrutture prevedono la messa in sicurezza della falesia del Cardeto, la manutenzione straordinaria dei muri di sostegno (accordo quadro triennale), il completamento della ripavimentazione di via XXIX Settembre, l'adeguamento antincendio della galleria San Martino, il completamento delle palificate nella frazione Paterno, la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi alla base delle mura del baluardo di San Pietro, lungo via Goito e via Cavorchie (primo tratto), via Leopardi, via Villafranca (tratto), Corso Stamira. Lavori di efficientamento energetico sono stati affidati per i teatri delle Muse e Sperimentale, mentre per l'immobile di piazza Medaglie D'Oro partiranno le opere di miglioramento sismico.

Scuole

Per quanto riguarda scuole e nidi, nella scuola Leopardi sarà costruita una nuova mensa scolastica; saranno poi portati a termine la realizzazione mediante demolizione e ricostruzione, dell'asilo nido Agrodolce di Collemarino e della scuola Sabin, la costruzione di un nuovo nido nell'area della scuola dell'infanzia Alba Serena, il miglioramento sismico e rafforzamento della scuola per l'infanzia Anna Freud e il rafforzamento del solaio delle Pascoli, oltre a vari altri interventi di messa in sicurezza.

Lo sport

Per quanto gli impianti sportivi le procedure interessano i lavori per il recupero e la rifunzionalizzazione dello stadio Dorico (restauro portale storico e muri contigui, riqualificazione dell'anello, realizzazione di nuovi bagni pubblici, area giochi), la realizzazione della piscina olimpionica e dell'impianto di tiro a segno nella cittadella sportiva di Passo Varano, la ristrutturazione con adeguamento sismico del palasport di via Veneto, la riqualificazione di aree sportive e ricreative di quartiere e uno skatepark a Posatora.

Mobilità sostenibile

Per la mobilità sostenibile può proseguire l'iter per il potenziamento e la valorizzazione dell'anello filoviario e per la realizzazione di percorsi ciclopedonali tra la stazione di Ancona Stadio e il polo universitario di Monte Dago e tra la stazione di Ancona centro e l'ospedale di Torrette. Saranno inoltre acquistati 5 nuovi bus elettrici all'interno del progetto “Noi viaggiamo green e tu?”.

Gli altri progetti

Per il percorso archeologico sono concluse le procedure per i lavori nella piazza della Casa del Capitano (lotto 1), per il Sacello Medievale (Lotto 2) e per il Podio di Palazzo degli Anziani (Lotto 3). Al capitolo mare e parchi sono state concluse le gare per la riqualificazione della scalinata del Passetto e per il recupero del complesso ex Dreher della Palombella, con nuovo ingresso al parco. Per il cimitero di Tavernelle, infine, è conclusa la gara per la demolizione e ricostruzione del muro di cinta del settore ebraico e per il risanamento conservativo del Famedio.