Avevano picchiato in sei un trentenne: oltre alla denuncia, notificati Daspo urbano e foglio di via

FABRIANO – Avevano colpito a calci e pugni nel parcheggio di un locale un 30enne, costringendolo a fare ricorso alle cure del pronto soccorso e venendo poi messi in fuga da altri clienti usciti per tornare a casa, ed al termine delle indagini i sei aggressori erano stati identificati e denunciati.

Alla luce dell’episodio accaduto, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha firmato tre provvedimenti DACUR (più comunemente definito “Daspo urbano”) della durata di un anno con divieto di accedere al locale pubblico dove era avvenuto il pestaggio e stazionare nelle sue immediate vicinanze, nonché tre fogli di via obbligatori dalla città di Fabriano della durata di un anno. La punizione per i contravventori in caso di mancato rispetto delle misure preventive notificate sarà pesante: si va dai 6 mesi ai due anni di reclusione e della multa da 8 a 20 mila euro del DACUR, all’arresto da uno a sei mesi del foglio di via obbligatorio.