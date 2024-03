Massacrato con calci e pugni in un parcheggio, erano in 6 contro 1: salvato dai clienti di un locale

FABRIANO – Un diverbio nato con ogni probabilità per futili motivi, nel pressi del parcheggio di un locale, sfociato un’aggressione selvaggia da parte di sei persone che hanno tempestato di calci e pugni un trentenne, salvato dall’intervento di altri clienti che assistendo alla scena sono riusciti a mettere in fuga il gruppo. È quanto accaduto in un week-end delle scorse settimane, che alcuni ragazzi avevano deciso di organizzare trascorrendo una serata a cena e poi trasferendosi in un locale fabrianese per ballare.

A notte inoltrata, un giovane 30enne fabrianese della compagnia era uscito per dirigersi verso la sua autovettura, parcheggiata lì vicino, per prendere un pacchetto di sigarette lasciato all’interno del veicolo. In questo frangente che, per cause da accertare ma senz’altro riconducibili a futili motivi, è nata una discussione con un gruppo di giovani che stazionava nei pressi della sua macchina: allo screzio verbale si è presto passati ad offese e minacce, che sono poi degenerate con il gruppo che lo ha picchiato con calci e pugni al capo ed a tutto il corpo.

Minuti lunghissimi, durante i quali il 30enne ha provato anche a reagire e quindi a sottrarsi all’aggressione tentando di scappare, ma inutilmente. Solo l’intervento di altri clienti del locale, usciti nel frattempo per rientrare a casa, ha fatto desistere i sei ragazzi i quali, temendo l’arrivo della polizia, hanno fatto perdere le loro tracce. Arrivate sul posto e raccolte le testimonianze della vittima e delle persone sopraggiunte sul luogo della rissa, le forze dell’ordine – anche grazie alle immagini dei circuiti di videosorveglianza – sono riusciti ad identificare i sei aggressori, tutti di età compresa tra i 18 ed i 22 anni e residenti fuori provincia, denunciati per lesioni aggravate. Al 30enne, medicato al pronto soccorso per le contusioni e le abrasioni riportate, è stata indicata una prognosi iniziale di dieci giorni salvo complicazioni.