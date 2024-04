Fermato in sella alla sua moto, ubriaco e con i fari spenti: denunciato 50enne

ANCONA – Lo hanno visto muoversi in sella alla sua moto con un andamento incerto, e con i fari spenti, ed hanno pertanto deciso di fermarlo. Gli agenti in servizio hanno così proceduto all’identificazione di un cinquantenne, apparso visibilmente alterato per aver assunto sostanze alcoliche. La conferma è arrivata dall’alcol test, che ha fatto segnare un valore pari a 1.13 g/l (oltre il doppio del limite consentito): l’uomo è stato pertanto denunciato per guida in stato d’ebbrezza e la moto sottoposta a sequestro.

Le operazioni “Alto Impatto” hanno impegnato le forze dell’ordine in un lavoro capillare di controllo e di monitoraggio del territorio, nel corso del quale sono state complessivamente 155 le persone identificate, di cui circa 64 quelle gravate da precedenti giudiziari. I veicoli fermati sono stati circa 57, attraverso diversi posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città. Diversi anche gli esercizi commerciali ispezionati, senza che sia emersa alcuna irregolarità.

Durante i vari controlli, i poliziotti hanno anche fermato un italiano di circa 35 anni, con diversi precedenti, apparso agitato e particolarmente nervoso: una volta invitato a mostrare il contenuto delle tasche, gli agenti hanno trovato hashish all’interno di un pacchetto di sigarette. È stato inoltre identificato un cittadino algerino di venticinque anni, già gravato da un procedimento di espulsione dopo che la sua domanda di asilo – risalente ad un anno fa – era stata respinta. Al ragazzo è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.