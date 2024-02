Un altro lutto scuote Falconara, morto il 53enne Luca Balzani. Il sindaco: "Rinviamo il Carnevale"

FALCONARA - "Abbiamo deciso di spostare alla prossima settimana la festa del Carnevale, come peraltro sarebbe accaduto in caso di pioggia. Riteniamo più importante esprimere la nostra vicinanza alle famiglie colpite in questi giorni da gravi lutti". A scriverlo sul proprio profilo Facebook è il sindaco di Falconara Stefania Signorini. Nelle ultime settimane infatti sono stati tre i lutti che hanno sconvolto la comunità di Falconara. A perdere la vita tre figure molto note in città: si tratta dell'imprenditore Giorgio Fratesi, scomparso a 66 anni, Andrea Lusenti, 46 anni, da tutti conosciuto come "Luso" e solo due giorni fa il 53enne Luca Balzani.

Quest'ultimo è deceduto a causa di una terribile malattia. I suoi funerali verranno celebrati lunedì 19 febbraio alle 14.30 nella chiesa del S.S. Rosario di Falconara. "Questa decisione non è stata facile - ha concluso il sindaco - credo che di fronte ad una festa riuscita si possano scegliere la vicinanza ed il rispetto del dolore. Spero comprendiate". Cordoglio anche da parte della società di calcio a 5 Città di Falconara: "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di asciugarci le lacrime che di nuovo il dolore, un tremendo dolore è piombato sulla nostra comunità e sulla città di Falconara. Di dirti ciao, caro Don Balzò, non ne siamo capaci, né lo saremo mai. Perché da qualche parte, non sappiamo dove, non sappiamo come, ci incontreremo di nuovo".