Ancona e lo sport dorico in lutto per la morte di Andrea Lusenti

ANCONA – Se n’è andato questa mattina, sconfitto da una malattia che lo aveva consumato. Ancona e lo sport dorico in lutto per la scomparsa di Andrea Lusenti, 46 anni. Lavorava alla Compagnia Portuali anconetana, ed aveva nel calcio a 5 una delle sue più grandi passioni. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social: amici, conoscenti e compagni di squadra che hanno condiviso con Andrea una parte del suo percorso di vita.

Toccante il ricordo del Circolo Collodi Calcio a 5, società in cui Lusenti ha militato per tanti anni. “Ciao Andrea, grazie per l’allegria e la passione che ci hai dato negli anni trascorsi insieme alla nostra famiglia. Ora corri libero nelle praterie del cielo. Riposa in pace”.