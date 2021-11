Guarda la tv con la moglie, poi il malore improvviso: Cristiano muore a 44 anni

FALCONARA - Quando la moglie lo ha visto in difficoltà non ci ha pensato due volte ed ha subito allertato il 118. Lui, Cristiano Marchetti, 44 anni, si trovava sul letto e stava guardando la tv in attesa di fare colazione. Poi, all'improvviso, è stato colto da un malore ed è deceduto.

Grande tifoso dell'Ancona Calcio ed appassionato di musica e modellismo, Cristiano Marchetti abitava con sua moglie in un appartamento in via Marsala. La donna, sotto choc, ha seguito le manovre degli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo. L'uomo, a detta di chi lo conosceva, non aveva particolari patologie e godeva di buona salute. Il cuore di Cristiano però non si è mai più ripreso ed il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.