Choc in casa: colto da una crisi cardiaca muore a 44 anni

Choc questa mattina verso le 9,30 in un appartamento vicino via Marsala a Falconara Marittima. Un uomo di 44 anni è stato stroncato da un improvviso attacco cardiaco.

Stando a quanto ricostruito l'uomo era in compagnia della moglie. Stavano guardando la tv a letto prima di fare colazione quando, all'improvviso, è stato colto dalla crisi cardiaca. Immediatamente la donna ha lanciato l'allarme. Sul posto è accorsa l'automedica del 118 insieme ad un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Il personale ha provato ad utilizzare sia il defibrillatore che la terapia farmacologica ma per lui non c'è stato nulla da fare Il medico intervenuto sul posto ha dichiarato il decesso dell'uomo dopo circa 45 minuti di tentativi di salvarlo.