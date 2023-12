Minorenne all'interno di una sala scommesse, multa salata al titolare e sospensione dell'attività

FALCONARA MARITTIMA – Nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione della ludopatia – la dipendenza dal gioco - svolta dalla Polizia di Stato, gli agenti stanno portando avanti un lavoro di monitoraggio costante sulle sale scommesse, in termini di regolarità delle licenze ma anche e soprattutto a tutela dei minori. Entrati nei giorni scorsi per un controllo nei locali di una di esse, nel territorio di Falconara Marittima, gli agenti hanno trovato all’interno un minorenne a cui non era evidentemente stato verificato il documento di identità.

Dopo aver affidato il giovane ai familiari, gli agenti hanno provveduto pertanto a sanzionare amministrativamente il titolare dell’attività con un multa di 6666,67 euro. Tale verbale di contestazione verrà trasmesso all'ufficio dei Monopoli di Stato di Ancona, che emetterà un provvedimento di sospensione dell’attività, per una durata che potrà variare dai 10 ai 30 giorni.