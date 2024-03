Si barrica in una stanza minacciando una ragazza con un coltello: fermato dopo l'irruzione e denunciato

JESI – Sono state le grida ed i forti rumori provenienti dall’appartamento ad allarmare i vicini, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Operazione non semplice, in quanto un uomo si era barricato all’interno di una stanza di un bed&breakfast del centro, senza aver alcuna intenzione di aprire la porta. L’episodio accaduto ieri mattina nei pressi del centro commerciale “Il Torrione”, in via Galleria della Sima, in una struttura ricettiva teatro della furibonda lite tra un 35enne italiano residente nella provincia di Ancona ed una ragazza trentenne straniera.

Viste le reticenze dell’uomo nel permettere ai Carabinieri di entrare, i militari hanno allertato i Vigili del Fuoco cercando al contempo di instaurare un dialogo per tranquillizzarlo. Quindi l’irruzione, e la scoperta: il 35enne aveva un coltello in mano e continuava ad inveire contro la ragazza in lacrime. Una volta disarmato, è stato portato presso la caserma di corso Matteotti: per lui è scattata la denuncia per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La 30enne è stata invece condotta dal personale sanitario – successivamente giunto sul posto – al pronto soccorso, dal quale però si sarebbe successivamente allontanata.