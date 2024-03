Salgono a 359 i naufraghi a bordo dell'Ocean Viking che prosegue la navigazione verso Ancona, il porto indicato dalle autorità italiane per lo sbarco. L'arrivo è previsto per la giornata di lunedì.

La scorsa notte la nave umanitaria ha salvato 135 persone, tra cui una donna incinta e otto bambini. Erano su una barca a due piani in zona Sar maltese. "Una navigazione così lunga non dovrebbe mai essere imposta alle persone soccorse in mare", dice Sos Mediterranee. Intanto non c'è l'ha fatta uno dei due naufraghi privi di sensi, per i quali era stata disposta un'evacuazione medica di urgenza dalla Guardia costiera lo scorso mercoledì. Si è spento all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era giunto in condizioni disperate. "Il nostro pensiero va ai suoi cari e alle altre 360 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno", dicono da Sos Mediterranee. Il team di Ocean Viking aveva soccorso 25 migranti, partiti dalla Libia e rimasti in mare prima di essere tratti in salvo 7 giorni. Sulla barca alla deriva senza acqua né cibo ci sarebbero state - secondo il racconto dei superstiti - altre 60 persone morte durante il viaggio, tra cui donne e almeno un bambino. Il secondo naufrago evacuato è stato condotto a Palermo.

Le reazioni

"Avete presente l'ennesima tragedia in cui sono morte nel Mediterraneo almeno 60 persone? Alla Ocean Viking che ha a bordo i sopravvissuti, che sono in condizioni mediche terribili, il Viminale ha detto di andare ad Ancona. Cinque giorni di navigazione in più per persone che hanno bisogno di cure immediate. Senza alcuna ragione se non furore ideologico. Ministro Piantedosi, presidente Meloni: smettetela. Fateli sbarcare subito." Lo scrive su X (Twitter) Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico