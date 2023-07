SIROLO - La giornata caldissima di oggi, da bollino giallo colpisce un 15enne che ha accusato un malore in spiaggia. Il giovanissimo si trovava a San Michele, con la sua famiglia, in vacanza, quando poco prima delle 14 ha avuto un colpo di calore. È caduto privo di sensi ed è stato chiamato il 118. Il ragazzino, un turista, si trovava sul litorale davanti allo stabilimento “da Marco”. Si è attivata la macchina dei soccorsi con la idroambulanza della Croce Rossa partita dal porto di Numana. Al molo c’era una ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo che ha portato il minore in ospedale per accertamenti.