L'ultimo saluto a "Pippa", morto nell'incidente in moto: fissati i funerali di Luca Fiordelmondo

MONTEMARCIANO - Saranno celebrati domani i funerali di Luca Fiordelmndo, il 52enne allenatore di futsal morto mercoledì scorso in un incidente in moto a Castelfidardo. L'ultimo saluto a "Pippa", come veniva affettuosamente soprannominato da amici ed ex compagni di squadra, si terrà nella chiesa di San Pietro Apostolo a Montemarciano. La moto di Luca era venuta in contatto con un'auto per poi schiantarsi contro un palo.