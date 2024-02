Scoppia la lite tra madre e figlio per l'eredità, la donna costretta a chiedere aiuto alla polizia

ANCONA – Oggetto del contendere, l’eredità lasciata dal marito - e padre – defunto pochi mesi prima. Un diverbio acceso, che ha portato una donna italiana di circa 70 anni a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine nella giornata di oggi. Arrivati sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vedova, che ha raccontato di aver avuto una discussione con suo figlio per motivi legati all'eredità lasciata dal marito. Il figlio non era però presente, avendo fatto ritorno presso la sua abitazione dopo l’alterco.

I poliziotti hanno quindi raggiunto a casa l’uomo, di cinquant’anni, che ha confermato la discussione animata precisando poi di essersi tranquillizzato, dimostrandosi infatti collaborativo. Entrambi hanno quindi rifiutato l’intervento del personale sanitario, riferendo di non voler procedere per vie legali e manifestando la volontà di evitare ulteriori diverbi in futuro.