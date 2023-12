In stazione, aspettava il treno. Preso il ladro del bar Giuliani e del ristorante Do' Vizi

ANCONA - E' durata 24 ore la fuga del ladro seriale che ieri notte ha colpito il bar Giuliani di corso Garibaldi, il ristorante Do' Vizi in via XXIX Settembre e il Caffè del Vicolo in via Podesti. In questo ultimo locale si è dovuto arrendere perché la porta ha tenuto quindi è andato via a mani vuote. La polizia, al termine di un'operazione congiunta tra squadra mobile e volanti di Ancona e polfer di Pesaro, ha rintracciato e fermato il sospettato questa mattina: è un 36enne lombardo, senza fissa dimora. Rubare nei locali pubblici ce lo avrebbe nel sangue. La notte prima dei furti ad Ancona era stato arrestato a Roma per un colpo fotocopia, sempre al danni di un bar. Il giudice aveva anche convalidato l'arresto rimettendolo però in libertà perché non c'erano le esigenze cautelari di una misura restrittiva della libertà personale.

Dalla capitale avrebbe raggiunto Ancona in treno dandosi da fare per racimolare un po' di soldi. Grazie alle telecamere che lo hanno ripreso mentre rubava, fornendo un fotogramma utile per identificarlo, il ladro è stato rintracciato alla stazione di Pesaro, mentre aspettava un treno. E' stata la polfer, su una nota di ricerca che la squadra mobile aveva diramato, con tanto di foto del sospettato, a fermarlo. Aveva uno zaino con dentro ancora la refurtiva. Al polso del braccio destro aveva anche il tatuaggio ripreso dalle telecamere. Il ladro è stato denunciato per furto plurimo aggravato. Oltre a sfondare la porta a vetri del ristorante Do' Vizi, con un tombino, portando via 150 euro di fondo cassa e bevendo del gin, a forzare la porta sul retro del bar Giuliani in corso Garibaldi, dove ha rubato 200 euro di fondo cassa, sigarette e gratta e vinci, ha tentato di sfondare anche la porta del Caffè del Vicolo, in via Podesti. Ha preso a calci la porta ma poi si è arreso. I proprietari si sono accorti al mattino presto, quando sono andati ad aprire l'attività, dei segni di un tentato scasso. Il questore ha firmato un foglio di via da Ancona, a carico del 36enne, per impedire che torni in città per i prossimi tre anni.