Inseguimento da film, i ladri cercano di seminare l'auto dei vigili ma si schiantano contro un garage

Fuga da film da Osimo a Castelfidardo, alla fine l'auto dei ladri si schianta contro il box di un'abitazione e i malviventi riescono a darsi ala fuga a piedi. E' successo ieri sera.

L'inseguimento è iniziato dal maxi parcheggio di Osimo quando un'auto non si è fermata all'alt della polizia locale ma, anzi, ha accelerato. Il veicolo si è dato alla fuga in direzione Castelfidardo seguito dalla pattuglia della municipale. Arrivati nel centro storico fidardense, i ladri hanno perso il controllo della vettura e si soco schiantati contro un box privato, riuscendo a contiunuare la fuga a piedi.

Sul posto è intervenuta anche la municiale di Castelfidardo insieme ai carabinieri di Camerano. L'auto è stata sequestrata, a bordo c'erano gli arnesi da scasso. In nottata invece, una banda di malviventi ha assaltato un'azienda di Marina di Montemarciano.